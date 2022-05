FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 33 auf 30 Euro gesenkt. Seitdem Bayer im Februar die klinische Entwicklung des Evotec-Produktkandidaten Eliapixant eingestellt habe, sei die Aktie des Wirkstoffforschers um rund 60 Prozent gesunken, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit werde nicht nur Eliapixant, sondern die gesamte Palette von etwa 180 möglichen Kooperations-Kandidaten ausgepreist. Anlegern biete sich somit aber eine einzigartige Investmentgelegenheit./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2022 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.