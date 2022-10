NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evotec von 45 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Peter Welford kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie das Kursziel für den Wirkstoff-Entwickler wegen höherer Kapitalkosten. Das Unternehmen bleibe aber bestens positioniert, um seine einzigartige Stellung zu nutzen und von Trends zu profitieren./tih/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 12:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2022 / 19:01 / ET



