NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Evotec auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Partnerschaft des Biotechunternehmens mit der Novartis-Tochter Sandoz zur Entwicklung und anschließenden Herstellung mehrerer Nachahmermedikamente sei eine wichtige Bestätigung für die eigene Plattform sowie die mittelfristigen Ziele, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht weiterhin eine beeindruckende Wachstumsdynamik bei einer gleichzeitig günstigen Bewertung. Die jüngste Kursschwäche sei Folge einer Cyber-Attacke und verzögerter Zahlenvorlagen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 02:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 02:47 / ET



