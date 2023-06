HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evotec nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Christian Ehmann bleibt laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie positiv gestimmt für den Pharma- Wirkstoffforscher. Während des Kapitalmarkttags sei es um Themen wie die Produktion in der in Frankreich errichteten Biologika-Herstellungsanlage J.POD 2 gegangen, den jüngsten Deal mit Sandoz und dem aktuellen ESG-Bericht des Unternehmens. Das zweite Quartal dürfte allerdings schwach ausfallen wegen Verschiebungen von Umsätzen und Gewinnen in die zweite Jahreshälfte in der Folge des Cyberangriffs./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





