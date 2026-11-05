EVOTEC Aktie

3,04EUR 0,15EUR 5,34%
EVOTEC ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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05.11.2026 10:15:41

EVOTEC SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach detaillierten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Wirkstoffentwicklers hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:04 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
3,08 € 		Abst. Kursziel*:
62,23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64,47%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 3,04 5,47% EVOTEC SE

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11:36 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
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11:27 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
11:24 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:24 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
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09:26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:19 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
09:19 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
09:18 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
09:14 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:14 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:13 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:12 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:42 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
08:40 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:37 Basler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:35 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
08:34 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
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