NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Experian im Zuge eines Analystenwechsels in ihre "Analyst Focus List" aufgenommen. Die Einstufung lautet "Overweight" mit einem Kursziel von 4100 Pence. Das Papier sei zwar teuer, aber das qualitativ hochwertigste im europäischen Dienstleistungssektor, schrieb die neu zuständige Analystin Sylvia Barker in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der IT-Dienstleister zeichne sich auch durch langfristig starke Wachstumsaussichten aus./edh/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2021 / 00:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2021 / 00:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.