NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ExxonMobil nach einer Aktualisierung der Unternehmenspläne auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 US-Dollar belassen. Das Update sei "weitgehend neutral" gewesen, schrieb Analyst Neil Mehta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Wende hin zum Positiven beim freien Barmittelzufluss sei er mit seinen Schätzungen allerdings vorsichtiger als der Ölkonzern selbst./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 21:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.