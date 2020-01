NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ExxonMobil von 76 auf 75 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Gewinnschätzunge für das vierte Quartal der Ölkonzerne abermals gesenkt, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Ausblick auf 2020 sei aber gut, sofern Öl der Sorte Brent bei etwa 60 Dollar oder mehr je Fass liege./ajx/edh



