ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 330 auf 350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor dem Hintergrund einer starken Ergebnisentwicklung (EPS) rechne das Soziale Netzwerk 2021 mit zwei unterschiedlichen Jahreshälften, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einer weiter starken Umsatzerholung im ersten Halbjahr stünden in der zweiten Hälfte ambitioniertere Vergleichswerte aus dem Vorjahr sowie Gegenwind im Werbegeschäft gegenüber./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 00:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 00:56 / GMT





