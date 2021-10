ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen von 500 auf 430 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. In dem neuen Ziel werde der Gegenwind beim Werbeumsatz ebenso berücksichtigt wie auch die erhöhten Kosten, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der langfristigen Chancen bleibe die Aktie des Online-Konzerns aber aussichtsreich./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 08:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.