ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex vor Zahlen von 272 auf 312 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnerwartungen des Marktes an das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 seien zu niedrig, schrieb Analyst Thomas Wadewitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Wenngleich die Nachfrage noch eher schwach sei, habe es seit Juni positive Entwicklungen gegeben. Fedex senke die Kosten, dies könne das Gewinnwachstum sowie das Aufwärtspotenzial für die Aktie stützen. Zudem dürfte Fedex von Streik-Befürchtungen beim Konkurrenten UPS profitiert haben./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2023 / 02:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2023 / 02:26 / GMT



