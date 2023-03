NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 179 auf 199 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der guten Kursentwicklung seit den letzten Quartalszahlen sei er vor dem Mitte März anstehenden, nächsten Zwischenbericht des Logistikkonzerns vorsichtig, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anders als der Markt sei er nicht überzeugt, dass Fedex auch diesmal die Margen gegen eine rückläufige Umsatzentwicklung abschirmen könne. Das höhere Kursziel begründete Ossenbeck mit angehobenen Schätzungen für 2024 wegen anstehender Kostensenkungsinitiativen des Unternehmens./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 19:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 00:15 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.