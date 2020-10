NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fiat Chrysler von 10,50 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Philippe Houchois in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Autobranche. Die Gewinnerwartungen erschienen recht niedrig und die Wahrscheinlichkeit für Vorabveröffentlichungen von Eckdaten ziemlich hoch, so der Experte. Bei Fiat Chrysler rechnet er mit einer Free-Cashflow-Erholung, die sich im vierten Quartal fortsetzen dürfte./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2020 / 15:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2020 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.