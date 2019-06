NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fiat Chrysler mit "Overweight" und einem Kursziel von 15 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Zuvor hatte das Kursziel 19 Euro gelautet. Eine Fusion zwischen Fiat Chrysler und Renault bleibe für den italienisch-amerikanischen Autobauer eine Option, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konzerne dürften bald wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren, da die Logik eines Zusammenschlusses für beide Seiten attraktiv sei, glaubt Asumendi./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / 17:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.