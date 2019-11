LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Fielmann vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Langfristig stütze die "Vision 2025", schrieb Analyst Paul Rossington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sehe er die Optikerkette als Teilnehmer der Konsolidierung einer fragmentierten Branche in Europa. Das dritte Quartal sollte positives Umsatzwachstum zeigen, wenngleich Einmaleffekte im Vorjahr den Vorsteuergewinn etwas zurückgehalten haben dürften./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 22:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 03:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.