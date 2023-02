MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Fielmann von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 41 Euro angehoben. Die Anlage-Story Fielmann dürfte einen Umkehrpunkt erreicht haben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die schlechten Nachrichten seien nun bekannt, der Brillenspezialist verfüge über die notwendigen Mittel, um die Expansionsstrategie umzusetzen, inklusive Fusionen und Übernahmen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 14:12 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.