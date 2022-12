HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann anlässlich der geplanten Übernahme der spanischen MFI Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Transaktion scheine im Hinblick auf die internationale Expansionsstrategie angemessen zu sein, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Zudem stärke die Optikerkette damit ihre Präsenz auf der iberischen Halbinsel. Die Auswirkungen der Übernahme auf die Finanzlage von Fielmann dürften begrenzt sein./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.