HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Fielmann von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 41 Euro angehoben. Die Optikerkette zeige ihre Muskeln, schrieb Analyst Christian Salis am Freitag in einer Studie nach ordentlichen Zahlen für das erste Quartal und einem optimistischen Ausblick. Er hob seine Schätzungen an. Fielmann locke preisbewusste Kunden an, laufe dem einstigen Profitabilitätsniveau aber noch hinterher./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 08:41 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 08:41 / MESZ



