HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Fielmann nach Zahlen und der dazugehörigen Analystenkonferenz auf "Hold" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 43 Euro. Das Zahlenwerk zum zweiten Quartal sei solide gewesen und die Optikerkette sollte auf gutem Weg sein, ihre Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Während der Telefonkonferenz habe das Management das Potenzial des US-Marktes hervorgehoben, in den Fielmann kürzlich durch den Zukauf der Kette SVS Vision und die eCommerce-Plattform Befitting eingetreten sei./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 08:27 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2023 / 08:27 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.