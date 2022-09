HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann nach einer Präsentation des Vorstands auf einer bankinternen Konferenz auf "Sell" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Konzernchef sehe die Optikerkette aufgrund ihrer Preisführerschaft in einer guten Position, trotz des schwachen Umfelds Marktanteile zu gewinnen, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nichtsdestotrotz sieht der Experte zahlreichen Gegenwind für die am Markt erwartete Margenerholung, weshalb es bei der Verkaufsempfehlung bleibe./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 07:03 / GMT

