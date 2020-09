NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatex auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Aufnahme der Papiere des Onlinebrokers in den Prime Standard der Deutschen Börse sei positiv, schrieb Analyst Markus Pops in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der Verpflichtung zu quartalsweisen Zwischenberichten steige die Transparenz. Zudem winke im Dezember eine SDax-Aufnahme, was die Papiere in den Fokus einer breiteren Anlegerschicht rücke./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 08:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



