flatexDEGIRO Aktie
|24,16EUR
|0,72EUR
|3,07%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem Bericht des Online-Brokers zum dritten Quartal bleibt Analyst Christoph Greulich von seiner Kaufempfehlung überzeugt, wie er am Montag schrieb. Er geht von einem attraktiven Ergebniswachstum im zweistelligen Prozentbereich in den kommenden Jahren aus. Dabei verwies der Analyst auf eine disziplinierte Strategie, die auf profitables Wachstum ausgerichtet sei./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,36 €
|
Abst. Kursziel*:
88,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
82,12%
|
Analyst Name::
Christoph Greulich
|
KGV*:
-
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
09:51
|Bafin senkt SREP-Eigenmittelanforderungen für Flatexdegiro (Dow Jones)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
08:30
|EQS-News: flatexDEGIRO: Bafin senkt SREP-Eigenmittelanforderungen, individueller Kapitalzuschlag aufgehoben (EQS Group)
|
08:30
|EQS-News: flatexDEGIRO: Bafin lowers SREP capital requirement, individual capital surcharge waived (EQS Group)
|
26.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse Frankfurt: So steht der MDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
26.10.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
26.10.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Flatexdegiro auf 43 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|24,42
|4,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.