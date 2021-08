NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Die Aktivität der Kunden sei im üblicherweise schwächsten zweiten Quartal deutlich zurückgegangen, was andere Konkurrenten zuletzt aber auch schon angedeutet hätten, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Montag. Am wichtigsten sei daher das weiter solide Kundenwachstum des Online-Brokers, wenngleich sich auch dieses zum Vorquartal verlangsamt habe./tih/la



