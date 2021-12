HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Flatexdegiro auf die Favoritenliste unter den mittelgroßen europäischen Unternehmen gesetzt. Das Votum beließ Analyst Trion Reid in einer am Donnerstag vorliegenden Strategiestudie auf "Buy". Kurz vor dem mittlerweile vollzogenen Aktiensplit lag sein Kursziel bei 150 Euro. Aktionäre erhielten für je ein Papier drei zusätzliche Anteilscheine. Der Online-Broker wächst laut Reid in seiner Branche am schnellsten in Europa. Er rechnet damit, dass der Marktanteil weiter steigt./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.