NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse zog in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Resümee der jüngsten Quartalseckdaten des Online-Brokers und der Entwicklung der Kundenaktivitäten im Dezember. Die Zielspannen des Unternehmens fürs kommende Jahr entsprächen in etwa seinen Erwartungen. Die Transaktionen pro Kunde dürften mit 40 bis 45 im Jahr weiter sinken./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / 13:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2022 / 19:01 / ET



