NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Handelsaktivitäten im Privatkundengeschäft seien im Januar nach einem relativ schwachen Dezember um 27 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Zum Vorjahreszeitraum seien die Transaktionen des Online-Brokers aber um 14 Prozent gefallen, da die Vergleichszahlen für das Jahr 2021 sehr hoch gewesen seien./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 10:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.