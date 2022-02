NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Aktie des Onlinebrokers bleibe eine attraktive Wette auf die Neuorganisation der europäischen Brokerbranche, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Vergleich mit dem US-Konkurrenten Robinhood punkte Flatexdegiro damit, dass seine Kundenkonten im Schnitt sechsmal so groß und seine Margen deutlich höher seien. Auch das wettbewerbsrechtliche Umfeld begünstige die Deutschen. Nur bei den Wachstumsraten habe Robinhood die Nase vorn./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 14:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2022 / 19:00 / ET





