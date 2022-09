HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie von Flatexdegiro von ihrer "Top-Pick"-Liste europäischer Mid-Caps gestrichen. Zugleich wurde sie aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Papier des Online-Brokers habe sich seit Mai schwächer als der Markt entwickelt, da die Handelsbereitschaft der Privatanleger im zweiten Quartal auf ein historisches Tief gesunken sei, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2022 / 15:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





