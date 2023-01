HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Zahlen von 18 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Frederik Jarchow schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "gemischten dritten Quartal" in einem herausfordernden Marktumfeld. Er kürzte daraufhin seine Schätzungen und blickt dabei auch vorsichtiger auf das Jahr 2023./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 08:26 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 08:27 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.