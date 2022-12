HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Flatexdegiro nach einer erneuten Gewinnwarnung und Kritik der Finanzaufsicht Bafin von 25,40 auf 19,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ergebnis der Bafin-Sonderprüfung stelle eine negative Überraschung dar, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar dürfte der Gewinn ausreichen, um den Kapitalbedarf zu decken, wobei der Online-Broker mehr Details zu diesem Thema liefern sollte. Dennoch erscheine die derzeitige Bewertung viel zu niedrig, da die operativen Aussichten unverändert bleiben./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.