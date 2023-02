NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach der Anordnung zusätzlicher Eigenmittelanforderungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Finanzaufsicht Bafin habe ihre Prüfung nun abgeschlossen und der Online-Broker sei dabei, erste Maßnahmen zu konzipieren und umzusetzen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet die ersten positiven Nachrichten dazu im zweiten Halbjahr 2023. Die aktuelle Stellungnahme der Bafin beziehe sich auf Mängel im Risikomanagementprozess innerhalb der internen Kontrollsysteme, des aufsichtsrechtlichen Meldewesens und der Geldwäscheprävention./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 09:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2023 / 09:53 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.