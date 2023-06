NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro angesichts eines EU-Verbots für

"Payment for Order Flow"-Geschäftsmodelle auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Klassische Broker wie FlatexDegiro dürften diese etwas überraschende Entscheidung begrüßen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie sei ein Rückschlag für konkurrierende Neo-Broker, die ihr Ertragsprofil wohl neu erfinden müssten. Es sei aber noch zu früh, um die finalen Auswirkungen einschätzen zu können./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 04:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 04:40 / ET



