NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flutter angesichts der angekündigten Anteilsaufstockung am US-Glückspielanbieter FanDuel auf "Buy" belassen. Durch diesen Schritt werde der irische Glücksspielanbieter dann 95 Prozent an dem Unternehmen halten, schrieb Analyst Daria Fomina in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Hälfte des Zukaufs solle mit Barmitteln gezahlt werden, die andere über neue Aktien, die dann direkt an den bisherigen Eigner Fastball gingen./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.