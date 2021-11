HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Flutter von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 15800 auf 15000 Pence gesenkt. Angesichts des Kurseinbruchs sehe er nun Aufwärtspotenzial für die Aktie des Glücksspielanbieters, schrieb Analyst Jack Cummings in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten den Erwartungen entsprochen. Wegen des Ausblicks für das Gesamtjahr und 2022 habe er jedoch seine Schätzungen angepasst und das Kursziel gesenkt./mf/ck



