NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Flutter nach einem angekündigten Zukauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Der Kauf des italienischen Glücksspielanbieters Sisal sollte angesichts der geänderten Beschränkungen des Werbemarktes in Italien, der Marktkonsolidierung und der wachsenden Marktpräsenz von Flutter positiv aufgenommen werden, schrieb Analystin Daria Fomina in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies zudem darauf, dass das Management bereits im ersten Jahr einen positiven Ergebnisbeitrag durch Sisal erwartet./ck/edh



