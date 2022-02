ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flutter von 16200 auf 16350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der Aktien des Anbieters von Glücksspielen spiegele die Wachstumschancen noch nicht angemessen wider, schrieb Analystin Louise Wiseur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz der Skepsis von Investoren sei das Unternehmen auf dem Weg zur Profitabilität auf dem US-Markt. Bedenken hinsichtlich regulatorischer Maßnahmen in Großbritannien könnten allmählich im Aktienkurs eingepreist sein./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 11:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 11:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.