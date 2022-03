FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Flutter nach Zahlen für 2021 von 15674 auf 13450 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die in etwa im Rahmen der Erwartungen liegenden Resultate seien durch verschobene Einigung mit Fox überschattet worden, wodurch sich ein möglicher Börsengang der Tochter FanDuel verschieben könnte, schrieb Analyst Simon Davies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem werde der Ausstieg aus dem Geschäft in Russland und der Ukraine belastet./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2022 / 07:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.