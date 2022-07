NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flutter von 14900 auf 13400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die immer noch ausstehende wettbewerbsrechtliche Klarheit in Großbritannien könnte die positive Trendwende für die europäischen Glücksspielunternehmen hinauszögern, schrieb Analyst Ben Andrews in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei Flutter und Entain sehe er aber weiterhin eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Seine gesenkten operativen Ergebnisprognosen für Flutter begründete Andrews mit regulatorischen Änderungen in Australien, nun vorsichtigeren Margenannahmen für die internationalen Aktivitäten und niedrigeren Wachstumsprognosen für Großbritannien./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 19:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.