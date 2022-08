FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flutter auf "Buy" mit einem Kursziel von 13820 Pence belassen. In der Online-Glücksspiele-Branche seien die Quartalsbilanzen recht gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Simon Davies in einer am Montag vorliegenden Studie. Flutter habe sich sehr gut geschlagen insgesamt, wobei die größte Überraschung von der US-Tochter FanDuel gekommen sei. Diese habe erstmals Quartalsgewinne erzielt./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 06:41 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.