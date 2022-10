FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flutter von 13820 auf 13500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zyklus steigender Zinsen werde wohl länger andauern als gedacht, schrieb Analyst Andre Juillard in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie, in der er sich mit den Auswirkungen auf die europäische Freizeitbranche beschäftigte. Die hohen Zinsen dürften die Konsumausgaben noch stärker unter Druck setzen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 06:53 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.