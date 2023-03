ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flutter nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Der Glücksspielkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, wobei der Schwäche in Australien eine unverändert starke Dynamik in den USA gegenüberstehe, schrieb Analystin Louise Wiseur am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Für die ersten zwei Monate 2023 habe Flutter über eine bisher erwartungsgemäße Geschäftsentwicklung berichtet./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 08:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.