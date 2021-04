NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Flutter nach Zahlen zum ersten Quartal von 16233 auf 15970 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Glücksspielkonzern habe zwar stark abgeschnitten, sehe sich im weiteren Jahresverlauf aber mit hohen Vergleichswerten aus der Vergangenheit konfrontiert, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Als Belastungen hinzu kämen regulatorische Unsicherheiten in Großbritannien und eine inzwischen ausgereizte Bewertung der Aktie./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 00:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.