LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flutter von 15000 auf 17500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts der Nachricht, dass der Online-Glücksspiele-Anbieter erwäge, einen Anteil von FanDuel an die Börse zu bringen, sei ein Überdenken der Aktienbewertung angebracht, schrieb Analyst James Rowland Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. DraftKings sei ein offensichtlicher Vergleichswert für das US-Sportglücksspielunternehmen FanDuel und die Bewertungsdifferenz erheblich. Unter sonst gleichen Bedingungen würde FanDuel einen Bewertungsaufschlag zu DraftKings verdienen./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 00:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / 04:00 / GMT



