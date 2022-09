LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Flutter auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13800 Pence belassen. Analyst James Rowland Clark hob in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie nach den Halbjahreszahlen des Online-Glückspielunternehmens seine Umsatzschätzung für den US-Geschäftsbereich um 15 Prozent an und verwies auf die angehobenen Jahresziele. Zugleich verwies er aber auch auf höhere Steuersätze und Zinskosten./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 22:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.