FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fraport nach Quartalszahlen von 82 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andy Chu erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Prognosen für den operativen Gewinn (Ebitda) und den Nettogewinn in diesem Jahr. Mit seinen neuen Annahmen liegt er nach eigener Aussage nun über den Zielen des Managements des Flughafenbetreibers und auch über den durchschnittlichen Markterwartungen./bek/mis



