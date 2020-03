ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport von 87 auf 78 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Wegen des neuartigen Coronavirus kürzte Analyst Cristian Nedelcu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Erwartungen für das Aufkommen im europäischen Luftverkehr. Bei Fraport seien die Risiken in einem pessimistischen Szenario besonders groß. Die Kursentwicklung seit dem Virusausbruch preise jedoch in seinem Basisszenario eine viel zu negative Entwicklung ein./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 22:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.