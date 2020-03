LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 67 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Corona-Crash biete langfristige Chancen in der Branche, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Frankfurter böten aber das schwächste Wachstumsprofil und litten unter Kapazitätsgrenzen. Entsprechend massive Investitionen bremsten die Barmittelzuflüsse./ag/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 19:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.