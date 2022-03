FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fraport von 70 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse des Flughafenbetreibers für das Jahr 2021 seien etwas besser gewesen als erwartet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für den Ausblick auf 2022 gelte aber das Gegenteil. Die operativen Risiken seien mit dem Krieg in der Ukraine gestiegen. Zu Jahresbeginn habe die laufende Omikron-Welle die Erholung etwas ausgebremst./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 16:23 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 16:41 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.