HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport nach den Verkehrszahlen für August von 72 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Am Frankfurter Heimatflughafen habe sich das Passagierwachstum gegenüber dem Vormonat etwas beschleunigt, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Kapazitätsgrenzen hätten den Juli-Wert aber verfälscht und so könne die Verbesserung in die Irre führen. Er berücksichtigte nun den Effekt einer Refinanzierung von Schulden zu besseren Konditionen in seinem Modell./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



