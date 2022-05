HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fraport mit Blick auf die Transporttrends im Mai auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Während die Lockerung der Covid-19 bedingten Lockdowns in Shanghai für den Welthandel in den kommenden Monaten hilfreich sein dürfte, bedeute der Mangel an chinesischen Fahrern in Verbindung mit dem Rückstau an Häfen, dass die Lieferketten wahrscheinlich noch einige Zeit eingeschränkt bleiben dürften, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Transportbranche. Die kurzfristig vorgesehene Kapazität sei in Frankfurt am schwächsten und liege bei etwa 75 Prozent des Niveaus vom Mai 2019./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



